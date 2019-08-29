Ташкент, , 10:08 — REGNUM

В 2018 году был достигнут наибольший за последние годы показатель двусторонней торговли, эта положительная тенденция продолжается и в текущем году, за январь-июнь она приближается к отметке в 500 миллионов долларов (160,5 млн за такой же период 2018 года), заявил посол Узбекистана в Киргизии Комилжон Рашидов, слова которого приводит сегодня МИД Узбекистана.

Отметим, что посол Киргизии в Узбекистане Комилжон Рашидов назначен на днях советником премьер-министра Узбекистана.

«За последние два года Кыргызстан стабильно входит в первую десятку основных торговых партнеров Узбекистана. Уверен, что у наших стран есть все возможности и ресурсы довести объем взаимной торговли до одного миллиарда долларов в самое ближайшее время», отметил Рашидов.

По его словам, Узбекистан готов к расширению взаимных поставок востребованной на рынке Киргизии современных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники, кабельно-проводниковой, фармацевтической продукции, сантехники, мебели, текстильных изделий, минеральных удобрений, кальцинированной соды, семян хлопчатника, пшеницы и другое.

Посол также указал, что расширяется договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, «только в 2017 году на площадке визитов на высшем уровне подписано более 40 двусторонних межгосударственных, межправительственных, межведомственных документов и работа в этом направлении продолжается.

«В этом году подписаны еще четыре документа, включая соглашение о «зеленом коридоре», — подчеркнул посол.