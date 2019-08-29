Ташкент, , 10:05 — REGNUM

В рамках визита правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым в Китай, подписано соглашение о создании совместного узбекско-китайского инвестиционного фонда с уставным фондом в один миллиард долларов, сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Документ подписан между Министерством инвестиций и внешней торговли и китайской корпорацией CITIC.

«Данный шаг свидетельствует о высоком темпе роста масштабов инвестиционного сотрудничества между двумя странами: формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов», сообщает МИВТ.

По предварительной договоренности с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора.

«В ближайшей перспективе узбекской стороной в лице Министерства инвестиций и внешней торговли будет подготовлен пул перспективных проектных предложений для реализации за счет средств фонда, среди которых значительную долю будут составлять экспорто-ориентированные предприятия многоступенчатых производственных циклов, имеющие на выходе продукцию с высокой добавленной стоимостью, с дислокацией в регионах республики с соответствующей сырьевой базой и кадровыми ресурсами», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение пяти месяцев текущего года в рамках региональных проектов освоено 1,6 миллиарда долларов, в рамках отраслевых проектов — почти 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций.