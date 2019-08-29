Вашингтон, , 09:59 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой в пошлом году составил $250 млн, сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным собеседника издания, Трамп хочет удостовериться, что при финансировании иностранных государств интересы США «ставятся во главу угла». В связи с этим американский лидер заморозил предназначенные Украине средства до тех пор, пока вопрос не будет решен.

Читайте также: США планируют уменьшить объём помощи иностранным государствам на $4,3 млрд

Отмечается, что ревизией займутся в том числе помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля начальник штаба армии Соединенных Штатов Марк Милли написал в письме к Конгрессу США, что прежде чем продолжать усиливать обороноспособность Украины, следует оценить, насколько эффективно Киев использует ранее поставленное оружие.

По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.

Читайте также: С 2014 года США оказали ВСУ 92% всей военной помощи — посольство Украины