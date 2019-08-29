Москва, , 09:48 — REGNUM

Боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 27 августа 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

По данным ЦПВС, боевики совершили обстрелы населённых пунктов Кафр-Хамра, Маканис-эд-Дувайри, Алеппо, Сабикия, Халаса, Биньямин и ряд других территорий. В свою очередь, ЦПВС призвал командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти США готовы выплатить солидное вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение и задержать трёх главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Речь идёт о главарях террористов Амире Мухаммеде Саиде Абдель Рахмане аль-Мауле, Сами Джасеме Мухаммеде аль-Джабури и Муатазе Наумане Абд Наефа Наджема аль-Джабури.

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