Москва, , 09:44 — REGNUM

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом 29 августа ИА REGNUM сообщила пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майора Алексея Бакина.

По его данным, всего с начала процесса урегулирования российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2192 гуманитарных акции, а общий вес гуманитарного груза составил 3559,25 тонны. Кроме того, как уточняет ЦПВС, с 30 сентября 2015 года в Сирию с территории иностранных государств вернулись 603 349 человек. В места довоенного проживания вернулся 1 303 851 внутренний переселенец. По состоянию на 28 августа 2019 года восстановлено 887 образовательных и 195 медицинских учреждений, 32 230 жилых домов. Отремонтировано 1081,9 км автомобильных дорог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина, на территории Сирии продолжают действовать порядка трёх тысяч членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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