Париж, , 09:43 — REGNUM

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о необходимости «поддерживать максимальный уровень мобилизации» в отношении выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), отметив, что запланировал к середине сентября встречу со всеми заинтересованными министрами, сообщает Le Figaro.

Назвав «слабым» вероятность организации упорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза к 31 октября, премьер-министр Франции напомнил, что «ответственность правительства заключается в подготовке страны к любому исходу».

В этом смысле Эдуард Филипп отметил, что у правительства уже есть «полный» законодательный арсенал, который включает 7 актов, 8 постановлений и несколько указов, в случае «жесткого Brexit».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламентская оппозиция Великобритании выразила намерение заставить премьер-министра Бориса Джонсона отложить сроки выхода страны из Евросоюза.

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