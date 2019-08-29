Сеул, , 09:30 — REGNUM

В период с 1 по 6 сентября президент Южной Кореи посетит Таиланд, Мьянму и Лаос. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках своего визита в страны Юго-Восточной Азии Мун Чжэ Ин посетит корейско-таиландский бизнес форум, где выступит с докладом, а также примет участие в мероприятии, которое позволит расширить возможности южнокорейских компаний и поспособствует их выходу на рынок Таиланда.

В Мьянме президент Южной Кореи примет участие в церемонии начала строительства промышленного комплекса, который также поспособствует выходу южнокорейских компаний на местных рынок.

Известно, что данный комплекс будет построен к северу от крупнейшего города Янгон. Общая стоимость проекта составит 131,1 млрд вон (~$107,78 млн), строительство завершится в 2024 году.

Так же представитель Южной Кореи примет участие в бизнес-форуме и подпишет с представителями Мьянмы меморандум о взаимопонимании.

По словам представителей президента Южной Кореи, данные страны Юго-Восточной Азии играют важную роль в реализации политики Южной Кореи, которая направлена на расширение границ внешнеполитической и экономической деятельности.