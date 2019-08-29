Рим, , 09:22 — REGNUM

Сговор бывшего вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с Демократической партией ради отстранения партии «Лига» от власти равносилен политическому самоубийству его партии «Движение 5 звезд» (M5S). Такое мнение озвучил на своей странице в Twitter профессор философии права, редактор газеты Libero Паоло Бекки. Он опубликовал несколько своих видеовыступлений и тезисов вечером 28 августа.

«Сальвини — единственный, кто вышел из этого правительственного кризиса с консолидированной партией за собой. Сальвини поддерживается не только большинством среди народа Италии, но и всей «Лигой». То же самое нельзя сказать о Дзингаретти (лидер Демократической партии — прим. ИА REGNUM), и прежде всего о Луиджи Ди Майо с полностью разобщенным M5S», — написал Бекки.

«Сальвини дал четко понять, что это был дворцовый переворот, который готовился против него в течение некоторого времени и который должен быть расследован. Они пытались устранить Сальвини, и это была задача, поставленная перед Конте в соответствии со сценарием, который подготовлен в Париже, Брюсселе и Берлине».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа M5S и демократы договорились о формировании нового правительства под руководством бывшего премьер-министра Джузеппе Конте. Таким образом, самая популярная среди избирателей партия «Лига», лидером которой является Маттео Сальвини, переходит в оппозицию.

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