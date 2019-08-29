Сеул, , 09:38 — REGNUM

Верховный суд Южной Кореи 29 августа отправил на пересмотр дело бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентствоAssociated Press.

Первая женщина-президент Южной Кореи была официально отстранена от должности в марте 2017 года из-за скандала, вызванного обвинениями в превышении должностных полномочий и участии в коррупционных схемах.

В 2018 году Апелляционный суд Южной Кореи приговорил Пак к 25 годам лишения свободы. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

Однако Верховный суд Южной Кореи в четверг, 29 августа, передал дело Пак в Высокий суд Сеула с целью рассмотрения обвинения экс-президента во взяточничестве отдельно от других обвинений. В связи с этим Пак теперь может грозить тюремное заключение на более длительный срок.