Ташкент, , 09:09 — REGNUM

Меморандум о взаимопонимании подписали государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и сингапурская компания Alpha Global Capital (S) Pte. Об этом сообщили в пресс-службе узбекстанского комитета.

27 августа в Ташкенте стороны обсудили внедрение плазменных технологий утилизации отходов. Сингапурская компания планирует реализовать в Узбекистане передовые технологии по утилизации твердых отходов стоимостью $15 млн.

Инвесторы из Сингапура также выразили заинтересованность в совместной реализации проекта в области очистки сточных вод.

Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого переработку твёрдых бытовых отходов в республике к 2028 году планируется довести до 60%.

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