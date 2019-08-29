Ташкент, 29 августа 2019, 09:09 — REGNUM
Меморандум о взаимопонимании подписали государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и сингапурская компания Alpha Global Capital (S) Pte. Об этом сообщили в пресс-службе узбекстанского комитета.
27 августа в Ташкенте стороны обсудили внедрение плазменных технологий утилизации отходов. Сингапурская компания планирует реализовать в Узбекистане передовые технологии по утилизации твердых отходов стоимостью $15 млн.
Инвесторы из Сингапура также выразили заинтересованность в совместной реализации проекта в области очистки сточных вод.
Напомним, в апреле 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого переработку твёрдых бытовых отходов в республике к 2028 году планируется довести до 60%.
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