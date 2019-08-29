Пермь, , 09:00 — REGNUM

В Пермском крае губернатор Максим Решетников заявил, что утро глав муниципальных образований должно начинаться с просмотров аккаунтов и мониторинга проблем, а также раздачи поручений по их решению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Тема общения чиновников с населением посредством соцсетей обсуждалась на заседании Совета глав при губернаторе Пермского края. Ранее главам муниципалитетов рекомендовали создать аккаунты в популярных соцсетях, чтобы выстраивать связь с населением и своевременно реагировать на жалобы.

Анализ качества общения показал, что на аккаунтах муниципалитетов более 95 тыс. подписчиков. Наибольшее из них у руководства Перми, Соликамска, а также Чусовского, Кунгурского, Лысьвенского районов.

Есть проблемы с о своевременным реагированием на проблемные вопросы. Только 10 из 46 территорий наладили оперативную работу и быстро выходят на обратную связь с жителями. Качественные ответы отмечены в аккаунтах 11 муниципальных образованиях. В трех страдают формальными отписками. В семи нет возможности для комментариев под постами. Еще 15 аккаунтов существуют формально, они не ведутся.

Губернатор призвал глав муницпальных образований воспринимать соцсети как современную и удобную площадку для общения с людьми, в том числе и для проверки работы подчиненных.