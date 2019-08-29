Новосибирск, , 08:58 — REGNUM

Главой Маслянинского района Новосибирской области стал Павел Прилепа, который ранее занимал пост первого заместителя главы администрации района. Как пишут «Все новости Новосибирской области», решение было принято накануне, 28 августа, на 31-й сессии Совета депутатов района.

На пост претендовали три человека: заместитель главы администрации района Константин Казачок, специалист администрации Дмитрий Павлов и и.о. главы района Павел Прилепа.

В итоге, за кандидатуру Прилепы проголосовали 25 из 26 присутствующих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предыдущий глава Маслялинского района Вячеслав Ярманов был назначен на пост заместителя губернатора Новосибирской области. В новой должности он будет курировать комплексное развитие сельских территорий.

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