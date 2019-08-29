Назрань, Ингушетия, , 08:58 — REGNUM

Глава Назрановского района Ингушетии Муса Муталиев решил покинуть свой пост. Он написал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты районного совета приняли ее, поддержав просьбу главы муниципалитета, пишет «Интерфакс».

По данным информационного агентства, Муталиев проработал в должности руководителя Назрановского района менее года — с ноября 2018 года. О причинах отставки ничего не сообщается.

Отметим, что официальной информации об уходе с должности главы Назрановского района пока нет. На сайте района в графе руководитель по-прежнему значится Муса Маталиев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев. Эта информация появилась в СМИ со ссылкой на источники в администрации главы субъекта. При этом официального подтверждения ее пока нет.