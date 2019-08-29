Сеул, , 10:39 — REGNUM

Кабинет министров Республики Корея одобрил план правительства о подписании разведывательного соглашения с Таиландом. Предполагается, что уже в скором времени страны будут регулярно обмениваться разведывательной информацией друг с другом, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В настоящий момент аналогичные соглашения действуют с 21 страной, включая США, Канаду и Японию, с которой, впрочем, договор перестанет действовать уже в ноябре. Главным образом, целью сотрудничества является координация усилий по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Также осуществляется обмен информацией о военных объектах стран, являющихся потенциальными противниками.

Делегации Таиланда и Южной Кореи уже в сентябре начнут детальную проработку параметров будущего соглашения — ожидается, что оно будет заключено до конца 2019 года.