Сеул, , 09:29 — REGNUM

Годовщину Пхеньянского саммита 2018 года в Южной Корее отпразднуют в одиночку: делегацию Севера на праздничные мероприятия не пригласили. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство по воссоединению.

19 сентября прошлого года состоялся третий межкорейский саммит — тогда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на переговоры в Пхеньян. С тех пор отношения двух стран заметно охладели, и участие северокорейской делегации выглядело бы неуместным. Более того, даже если бы приглашение было направлено, в Пхеньяне с высокой долей вероятности его бы проигнорировали, считают в Сеуле.

Вместе с застопорившимися переговорами оказались заморожены и совместные проекты в области культуры, спорта и туризма. К негативному эффекту привели и недавние американо-южнокорейские военные учения, на которые КНДР ответила несколькими испытаниями баллистических ракет.