Сеул, , 09:12 — REGNUM

Правительство Республики Корея намерено сделать среднее образование доступным для всех слоёв населения. В частности, обучение в старших классах может стать бесплатным, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство образования.

Всего нововведение затронет 439 700 человек на первом этапе — тех школьников, которые учатся в 12 классе. Затем бесплатным станет обучение для учеников 11 и 12 классов, а в 2021 году — для школьников с 10 по 12 класс включительно. Таким образом, 1,26 млн человек смогут сэкономить от 600 до 1200 долларов в год. Кроме того, в 2021 году будет отменён сбор при поступлении в старшие классы.

Образование в Южной Корее ценится очень высоко, поэтому в старшие классы идёт большая часть школьников, ведь без этого невозможно поступить в университет и, как следствие, получить престижную и высокооплачиваемую работу. В то же время, оплата обучения становится тяжким бременем для бедных семей и ведёт к увеличению социального расслоения.