Переславль-Залесский, Ярославская область, , 08:49 — REGNUM

Департамент государственного жилищного надзора Ярославской области отменил приказ о переводе 129 жилых домов в Переславле-Залесском в новые управляющие компании. Копию приказа опубликовал в соцсетях глава города Валерий Астраханцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жилой дом в Переславле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, смена управляющих компаний вызвала возмущение жителей города и депутатов. Они уверяли, что подписи жильцов на протоколах собраний были подделаны. Полиция возбудила по этим фактам 2 уголовных дела. 27 августа в городе прошел митинг против «захвата домов», на котором председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов пообещал вернуть дома старым управляющим компаниям.

Уже на следующий день департамент издал официальный приказ об этом. В качестве причин отмены решения называются решения Переславского районного суда по ряду домов, а также информация из полиции, подтверждающая подделку протоколов.

Жители Переславля добились отмены незаконного решения. Теперь дело за полицией, которая должна установить, кто именно виновен в подделке протоколов и подписей жителей. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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