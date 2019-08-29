Анкара, , 10:13 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу напомнил, что в 2014 году в Рабочую партию Курдистана вступило 5558 человек, в 2016 — 703, в 2017 — 161, и заявил: «С начала 2019 года по настоящее время в террористическую группировку вступило 74 человека, однако сбежало из нее, то есть сдалось нам — 230 боевиков. 155 из них сделали это из-за увещеваний своих семей. Это говорит о том, что мы на верном направлении».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил, что количество террористов на территории Турции снизилось до менее, чем 600 человек и напомнил о посещении председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу делегацией Демократической партии народов, обвиняемой в связях с террористами.

Министр добавил, что ожидал, что Кемаль Кылычдароглу задаст вопросы «Смогли ли вы разорвать свою связь с Рабочей партией Курдистана?», «Можете ли вы сказать, что Рабочая партия Курдистана не имеет права управлять муниципалитетами?» и «Почему вы выдвигаете в кандидаты подозреваемых в членстве в террористической организации?», но этого не произошло.