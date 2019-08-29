Анкара, 29 августа 2019, 09:17 — REGNUM
Исполняющий обязанности мэра столичного города турецкой провинции Диярбакыр Хасан Басри Гюзельоглу относительно своей предшественника от Демократической партии народов Аднана Сельчука Мызраклы, снятого МВД Турции с должности за связь с Рабочей партией Курдистана, заявил: «Каждая поступившая в бюджет копейка предназначена для траты на нужды народа, но вместо этого ресурсы уходили террористам».
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хасан Басри Гюзельоглу отметил: «Вместо службы народу имела место измена. Вместо развития Диярбакыра усиливалась идеология предательства».
Политик добавил: «На любой ступени государственной службы наш девиз: «Государство существует для того, чтобы служить народу». За 4,5 месяца нахождения здесь у власти Демократическая партия народов дала ложную надежду и лишила рабочих мест близких шахидов (в исламе — мученик за веру) и ветеранов».