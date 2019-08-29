Анкара, , 10:17 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз заявил: «То, что Турция и РФ по-разному понимают территориальную целостность Сирии, ясно как день».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Турция хочет иметь под своим контролем зону безопасности на сирийской земле. Она никак не согласуется с принципом территориальной целостности. Для этого нужно ее согласование с правительством Сирии. Мы опасаемся, что внешнеполитические ошибки Турции добавят ей проблем в будущем».

Политик добавил: «Турция считает свои обязательства из Сочинского соглашения исполненными, а РФ продолжает подчёркивать превалирование безопасности Сирии и недопущение создания ей угрозы». Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что создание на турецко-сирийской границе зоны безопасности важно с точки зрения гарантии территориальной целостности Сирии.