Анкара, , 09:24 — REGNUM

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз на вопрос: «Как вы оцениваете намерения Турции приобрести у РФ истребители?» ответил: «Нельзя забывать о том, что Турция — член НАТО».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Унал Чевикёз отметил: «Все мы наблюдали ситуацию вокруг российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и увидели, насколько негативно она сказалась на наших отношениях как с США, так и другими нашими союзниками по НАТО».

Политик добавил: «Мы беспокоимся, что, если Турция продолжит отдавать предпочтение системам вооружений, не соответствующим ее обязательствам по НАТО, это может в высшей степени серьезным и негативным образом сказаться на ее безопасности. Мы надеемся, что переговоры на подобные темы так и останутся просто приятной личной беседой (президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и президента РФ Владимира Путина), а предпочтения Турции в данном вопросе изменятся».