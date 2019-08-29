Нур-Султан, 29 августа 2019, 08:44 — REGNUM
В Нур-Султане стартовала церемония награждения политических и общественных деятелей за вклад в укрепление глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения, сообщает 29 августа агентство «Казинформ».
В торжественной церемонии вручения Назарбаевской премии за безъядерный мир принимают участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и бывший глава республики Нурсултан Назарбаев.
Премия Назарбаева вручена генеральному директору МАГАТЭ Юкии Амано и исполнительному секретарю Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Отметим, Назарбаевская премия за безъядерный мир приурочена к международному дню действий против ядерных испытаний, который отмечается 29 августа. Вручение премии проходит один раз в два года.
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