Анкара, , 10:28 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу вместе со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем провел пресс-конференцию в здании МИД в Минске, где заявил: «Наши страны продолжат сотрудничество в формате международных организаций. Турция решительно поддерживает вступление Белоруссии в ВТО. В последующих процессах мы готовы предпринять все от нас зависящее».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Наши страны объявили войну международному терроризму. Наш народ никогда не забудет помощь и поддержку, которую оказал Александр Лукашенко нашей стране в трудный час. Я хочу ещё раз выразить свою благодарность».

Министр добавил: «Мы не удовлетворены текущем сальдо торгового баланса между нашими странами, пусть он и складывается в нашу пользу. Путем повышения инвестиций мы намерены придать импульс нашим торговым отношениям и сбалансировать их».