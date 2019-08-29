Варшава, , 08:40 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет присутствовать на памятных мероприятиях, которые пройдут в Польше 1 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщила Rzeczpospolita со ссылкой на белорусскую дипломатическую миссию.

Читайте также: Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

МИД Польши рекомендует Дуде пригласить Путина на годовщину начала войны

Уточняется, что белорусский лидер отказался ехать в Польшу в знак солидарности с президентом РФ Владимиром Путиным, которого польские власти не пригласили на празднование знаменательной даты, заявив, что такое приглашение было бы неуместным из-за нарушения «международного права в 1939 году».

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусскую сторону на мероприятии представит чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше.

«Мы признательны президенту Польши за приглашение в адрес главы белорусского государства», — приводит «Белта» слова дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, каждый год проходят на полуострове Вестерплатте близ Гданьска. Именно здесь 1 сентября 1939 года в 4:45 утра по местному времени началось германское вторжение в Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

Ранее по теме: Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой войны Германию

Лидера Сербии не пригласили на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны

Добавим, что власти Польши пригласили на годовщину начала Второй мировой войны Германию. Также на мероприятие приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, Восточного партнёрства. При этом Россию на это мероприятие не позвали. В качестве причины Варшава назвала «якобы нарушения СССР международного права в 1939 году». Не получил приглашения от властей Польши на эти мероприятия и президент Сербии Александр Вучич.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша отметит начало Второй мировой в кругу друзей. Гитлера