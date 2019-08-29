Анкара, , 11:30 — REGNUM

Заместитель главы парламентской фракции Партии националистического движения Турции Левент Бюльбюль заявил: «Турция, посредством танка Altay, который будет выпускаться нашим танковым заводом, ясно сделала акцент на производство собственными силами. Здесь нет речи о каких-либо колебаниях. Разговоры о продаже танкового завода Катару — клевета».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Левент Бюльбюль отметил: «Его имущество и станки находятся в собственности Министерства обороны. Поэтому здесь невозможна ситуация, которая могла бы произойти в случае его принадлежности компании ВМС. Приватизация не заключается в продаже».

Политик добавил: «Катар — это страна, с которой Турция ведёт стратегическое сотрудничество на Ближнем Востоке, в которой находятся наши военные базы, и с которой мы развиваем торговлю. Не стоит вкладывать сюда какой-то особый смысл и додумывать. Компания, которая будет производить танковые двигатели — полностью отечественная».