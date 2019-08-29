Анкара, , 10:59 — REGNUM

Преподаватель кафедры международных отношений Университета Сакарьи, специалист по ЕС и его отношениям с Турцией доктор Филиз Джиджиоглу опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Правительственный кризис в Италии: Italexit на пороге?». Он уверен, что политический кризис, переживаемый Италией неотделим от проблемы беженцев в ЕС.

Доктор Филиз Джиджиоглу напоминает, что в Италии было отправлено в отставку правительство, которое создавалось на протяжении 3 месяцев. Он считает, что одним из факторов, повлиявших на воцарение в стране политического хаоса, стал хронический после кризиса 2008 года дефицит бюджета. Усугубила кризис направленная против ЕС и еврозоны политика пришедших к власти популистов Лиги Севера во главе с Маттео Сальвини.

По мнению эксперта, всплеск активности ультраправых сил в стране осложняет ее отношения с ЕС. Единственный выход из кризиса — отстранение Сальвини от власти альянсом его политических противников. Таковым себя видит, в частности, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Он призывает всех политиков ощутить ответственность за спасение Италии из рук радикалов. Если же коалиция не добьется успеха, вероятность Italexit'а после Brexit'а станет вполне реальной.