Анкара, , 10:08 — REGNUM

Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что попавший под камеры фиксации номерных знаков подозрительный автомобиль был взят под наблюдение беспилотным летательным аппаратом Командования внутренних войск. В результате проведенной операции автомобиль был остановлен в Малатье, а находившиеся в нем лица — задержаны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, трое задержанных оказались членами маоистской Коммунистической партии Турции — террористической организации, запрещённой в стране. Следствием установлено, что один из них является полевым командиром TİKKO (освободительная армия рабочих и крестьян Турции), и в ноябре 2015 года участвовал в нападении на пост внутренних войск.

Второй задержанный обвиняется в организации двух взрывов СВУ в 2017—2018 годах, в результате которых один военнослужащий погиб, и ещё один получил ранение. Также в ходе расследования выяснилось, что третий задержанный является агентом террористов в провинции Тунджели. Следственные действия в отношении задержанных продолжаются.