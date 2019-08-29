Тегеран, , 10:25 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, отбывая из Пекина в Токио, сообщил журналистам, что политика Вашингтона по отношению к Ирану и КНР очень похожа, потому что обе страны подвергаются «экономическому терроризму» со стороны США. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, переговоры между ним и его китайским коллегой Ван И по двусторонним, региональным и международным вопросам, а также по антииранской политике США были плодотворными. Стороны согласились с тем, что США используют «экономический терроризм» для оказания давления на Тегеран и Пекин.

Мохаммад Джавад Зариф также подчеркнул, что Вашингтон «давит» на все независимые страны и вмешивается в их внутренние дела для удовлетворения своих единоличных интересов. Он также осудил вмешательство США в дела Гонконга.