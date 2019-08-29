Тегеран, , 12:14 — REGNUM

Министр финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что с начала иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) торговый баланс ИРИ остается положительным, что указывает на заметный рост экспорта, несмотря на все экономические проблемы. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, за последние пять месяцев наблюдался «всплеск» иранского экспорта, который вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Он также отметил, что основная цель государства на текущий момент — стимулировать продажи продукции в отраслях, не связанных с нефтегазовой.

Говоря о политике приватизации, Фархад Дежпасанд подчеркнул, что правительство страны уделяет ей особое внимание. По его мнению, хозяйство страны окажется в устойчивом положении только тогда, когда частный сектор будет иметь «львиную долю» на рынке. При этом, для достижения экономического прорыва, он должен работать рука об руку с государственным.