Тегеран, , 11:45 — REGNUM

Посол Ирана в Японии Мортеза Рахмани Мовахед заявил, что Иран и Япония создадут совместный механизм обеспечения финансовых операций для расширения двусторонних экономических связей. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат отметил, что на данный момент изучаются возможности, которые может предложить новый торговый механизм. Он также заявил, что, несмотря на меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Токио о поддержке взаимных инвестиций, присутствие японских фирм в Иране должно сократиться в ближайшее время.

Мортеза Рахмани Мовахед с сожалением констатировал тот факт, что ирано-японские отношения подвержены воздействию санкций США. Он выразил надежду на то, что Япония предпримет серьезные меры для укрепления сотрудничества с ИРИ.