Берлин, , 08:32 — REGNUM

Половина жителей Германии считает, что страна больше не должна принимать беженцев. Это следует из нового социологического исследования Фонда Бертельсманна, посвященного отношению жителей Германии к беженцам. Новые данные сравниваются с показателями 2015 года, когда в страну хлынула волна беженцев.

87% респондентов согласны с тем, что немецкое государство должно обеспечить беженцам быстрый доступ к работе. В 2015 году такого мнения придерживались 84%.

78% считают, что для каждой страны должно быть установлено фиксированное число беженцев, которая она может принять в соответствии со своими экономическими возможностями. Четыре года назад так считали 76%.

49% опрошенных считают, что возможности Германии исчерпаны и она больше не должна принимать беженцев. В 2015 году так думали 40%.

37% респондентов уверены, что Германия обязана принимать мигрантов, потому что это ее гуманитарный долг. Это значительно меньше показателя 2015 года — 51%.

20% уверены, что государство не должно заниматься интеграцией, поскольку беженцы — временные гости. В 2015 году так полагали 22%.

В опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным Федерального статистического управления ФРГ, к августу 2019 года доля населения Германии миграционного происхождения превысила четверть.

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