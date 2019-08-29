Тегеран, , 10:54 — REGNUM

Министр нефти Ирана Биджан Зангане, выступая на конференции в Тегеране заявил, что Ирану потребуется всего три дня для того, чтобы вернуть производство нефти до уровня 2018 года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Нефть (cc)lalabell68

Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из СВПД и возобновлении санкций в отношении Ирана. По словам министра, «Иран может легко восстановить свое производство до того уровня, который был до введения Вашингтоном незаконных санкций».

Биджан Зангане подчеркнул, что Иран будет наращивать продажи своей нефти на международных рынках несмотря на политику США. В то же время, Исламской республике необходимо улучшать отношения с остальным миром для того, чтобы стимулировать экспорт.