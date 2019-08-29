Вашингтон, , 08:29 — REGNUM

По меньшей мере восемь штатов США и федеральный округ Колумбия рассматриваются в качестве возможных мест для саммита «Группы семи», который пройдет в 2020 году. Потенциальные площадки перечислила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Это Гавайские острова, южные штаты Флорида, Теннесси и Северная Каролина, западные штаты Калифорния, Юта и Колорадо, а также Мичиган на Среднем Западе и округ Колумбия, где находится Вашингтон. Курортно-гостиничный комплекс в городе Дорал штата Флорида — одно из возможных мест организации саммита, уточнила она.

«Как заявил президент, Дорал рассматривается», — приводит слова Гришэм ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент США Дональд Трамп объявил, что следующий саммит «Группы семи» пройдет в штате Флорида, где находятся его владения. Противники американского лидера заявили о совмещении его личных интересов и политики.

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