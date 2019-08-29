Тбилиси, , 08:26 — REGNUM

34 заключенных в Грузии помилованы президентом страны Саломе Зурабишвили в честь православного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Об этом заявил и. о. заместителя руководителя администрации президента Анги Хуцишвили.

По его словам, с 17 декабря 2018 года Зурабишвили помиловала 91 осужденного. Вместе с тем, брат осужденного ранее протоиерея Георгия Мамаладзе Торнике Мамаладзе заявил, что президент отказалась помиловать бывшего священнослужителя.

Напомним, в сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к девяти годам лишения свободы. По версии суда и следствия, священнослужитель намеревался убить секретаря-референта Католикоса-Патриарха Грузии Шорена Тетруашвили.

Читайте также: Тайные процессы в патриархии Грузии могут стать явными