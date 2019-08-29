Аддис-Абеба, , 11:39 — REGNUM

Власти Эфиопии приступили к реализации проекта по устойчивому лесопользованию для создания в стране «зеленой экономики» с целью решения ключевых вопросов, касающихся деградации сельхозугодий и неэффективного землепользования. Новая инициатива правительства под названием «Устойчивое лесопользование для зеленой экономики» является компонентом национального проекта «Внедрение экологически чистой экономики, устойчивой к климату», финансируемого Шведским агентством по международному сотрудничеству в целях развития (СИДА). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Генеральный директор Института политических исследований Эфиопии Ахмед Абитью отметил, что этот компонент проекта ориентирован на лесное хозяйство, которое нуждается в дополнительных финансовых средствах для создания политики устойчивого лесопользования и повышения вклада этой отрасли в благосостояние населения и экономики Эфиопии. По его словам, результаты исследований института показывают, что усилий правительства по повышению продуктивности сельского хозяйства не может быть достаточно до тех пор, пока политика и стратегии по сохранению лесов не согласованы и идут порознь.

Тем не менее, глава Центра международных исследований в области лесоводства Хабтемариам Касса заявил, что как только власти Эфиопии добьются реализации своих планов на локальном уровне эфиопских штатов, страна моментально достигнет своей цели по созданию «зеленой экономики», и для этого ей потребуется всего несколько лет.