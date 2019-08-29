Токио, , 10:29 — REGNUM

28 августа Госдепартамент США по официальным каналам подверг критике правительство Южной Кореи касательно военных учений в территориальных водах спорных с Японией островов Токто (по-японски Такэсима). В ответ на это администрация южнокорейского президента Мун Чжэ Ина подчеркнула, что это «корейская земля, суверенитет и безопасность которой необходимо защищать» и «другая страна не должна так легко говорить о том, чтобы прекратить это делать». В Сеуле также подчеркнули, что это «регулярные учения».По сообщению японского информационного агентства «NHK», до 26 августа Сеул проводил крупнейшие за всю историю военные учения в водах спорных территорий. «Учитывая спор между Японией и Республикой Кореей, то время, место и посыл военных учений являются непродуктивными для решения разногласий», — значилось в письме Вашингтона.