Токио, , 10:40 — REGNUM

28 августа в Иокогаме, крупнейшем портовом городе к югу от столицы, началась трехдневная Токийская международная конференция по развитию Африки (TICAD). Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил со вступительной речью, в ходе которой пообещал стимулировать частный сектор активнее инвестировать в Африку. Кроме того, Абэ сделал акцент на развитии услуг здравоохранения и их всеобщего охвата, а также улучшении образовательной системы.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Абэ также отметил, что Япония за последние три года инвестировала в африканские страны более 20 миллиардов долларов. «Я обещаю вам, что правительство сделает все возможное, чтобы увеличивать цифру в 20 миллиардов долларов инвестиций. Мы поможем нашим компаниям продвинуться в Африку и обеспечим им безграничную поддержку», — заявил премьер-министр, не упомянув примерную сумму обещанных капиталовложений, а также направления, куда будут вложены средства.

Кроме того, в МИД Японии посчитали и валовые инвестиции, что увеличило общую сумму инвестированных средств до 30 миллиардов: таким образом, официальная правительственная помощь составила 10 миллиардов, а вложения частного сектора — 25,6 миллиардов долларов.