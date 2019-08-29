Токио, , 09:19 — REGNUM

28 августа премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён раскритиковал Японию за исключение Сеула из «белого списка» надежных торговых партнеров, на которых распространяются экспортные преференции и льготы. Он назвал ситуацию «крайне прискорбной» и призвал соседа к диалогу, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Ли также выразил готовность к процедуре подачи жалобы в отношении Токио во Всемирную торговую организацию (ВТО) за «необоснованное введение ограничительных торговых мер», но деталей раскрывать не стал.