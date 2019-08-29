Киев, , 08:19 — REGNUM

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон хотел бы видеть новым генеральным прокурором Украины заместителя главы офиса президента Украины Руслана Рябошапку. Об этом он заявил 28 августа во время пресс-конференции в Киеве, сообщило издание Liga.net.

«У меня была встреча с Русланом Рябошапкой, которого номинировали на пост генерального прокурора. Я сказал ему, как коллеге юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность», — рассказал американский чиновник.

Болтон уверен, что новый генеральный прокурор Украины сможет наладить эффективные взаимоотношения со своим американским коллегой Уильямом Барром.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп распорядился проверить, насколько расходы бюджета США на военную помощь Украине соответствуют национальным интересам Соединённых Штатов.

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