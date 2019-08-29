Приштина, , 10:09 — REGNUM

Лидер третьей по величине косовской партии «Альянс за новое Косово» и экс-министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли выразил уверенность в том, что новое правительство, которое придет к власти в республике после предстоящих выборов осенью, отменит стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

По мнению Пацолли, те кандидаты, которые в своих предвыборных речах заявляют, что ни в коем случае не снимут стопроцентные пошлины с сербских товаров, лгут и вводят в заблуждение избирателей.

Он отметил, что несмотря на то, что введение пошлины было оправданным шагом, сейчас западные страны начинают рассматривать Косово как бескомпромиссную и блокирующую диалог с Сербией страну. По его словам, таким образом, Приштина постепенно начинает терять опору со стороны своих союзников в ЕС (Европейском союзе) и США (Соединенных Штатах Америки).

Лидер партии считает, что новое правительство будет вынуждено пойти на диалог с Белградом и достичь с ним соглашения.