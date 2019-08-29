Белград, , 10:14 — REGNUM

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, комментируя задержание журналистки Сони Ивкович косовской полицией, заявил, что Приштина пытается не допустить распространение объективных репортажей об ужасных условиях жизни сербов в южных провинциях республики. Он также добавил, что власти Косово не желают видеть у себя прессу на сербском языке. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии».

Речь идет о задержании на 15 часов журналистки косовско-сербской редакции «Единство» Сони Ивкович, которая в одной из своих статей раскритиковала действия властей Косово по отношению к сербским культурно-историческим объектам на территории республики.

Марко Джурич заявил, что задержание Сони Ивкович — это еще одно доказательство того, что сербы в Косово и Метохии не имеют права реагировать на организованные попытки фальсификации истории, направленные на стирание многовековых следов проживания сербского народа на данной территории.

«Сербам на нашей южной территории отказано в праве думать и защищать научно обоснованные факты. Однако чем жестче будут проводиться репрессии и запугивания в их отношении, тем сильнее будут сопротивляться сербы вычеркиванию из истории», — сказал Джурич.