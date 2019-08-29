Белград, , 10:30 — REGNUM

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич обсудили план деятельности своих ведомств по дальнейшему предотвращению принятия Косово в Интерпол (Международная организация уголовной полиции). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По сообщению МВД (Министерства внутренних дел) Сербии, главы ведомств рассмотрели меры двух сербских министерств, предпринятые в целях недопущения принятия Косово в Интерпол, а также и действия других стран, направленные в противовес усилиям Сербии в данном направлении.

Отмечается также, что в ходе встречи были согласованы и конкретные мероприятия по недопущению Косово в организацию, которые должны быть реализованы на Генеральной Ассамблее Интерпола в Чили.

Министры, главным образом, подчеркнули, что принятие Косово в Интерпол будет противоречить Резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Данная резолюция гарантирует Косово расширенную автономию, но не суверенитет. Таким образом, по мнению сербского руководства, республика не расценивается как полноправное суверенное государство, которое может присоединяться к каким-либо организациям.