Белград, , 11:52 — REGNUM

Глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макаллистер, комментируя намерение ряда представителей сербской оппозиции бойкотировать парламентские выборы в Сербии в 2020 году, заявил, что данный бойкот не будет способствовать укреплению демократии в республике, а партии, не явившиеся на выборы, останутся без своих представителей в Народной скупщине (Сербский парламент). Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Бойкот выборов в Народную скупщину в 2020 году будет означать только то, что партии, которые решили присоединиться к нему, лишатся голоса в парламенте», — сказал Макалистер.

По его словам, природа демократии заключается в том, что в рамках единой страны, нации, парламента могут выражаться разные взгляды на определение общего будущего.

Макаллистер также напомнил, что Народная скупщина — это не только место для дебатов, но и институт, принимающий законы, которые, в свою очередь, ведут Сербию к вступлению в Европейский союз.