Ереван, , 08:06 — REGNUM

Аппарат Национального Собрания Армении допустил ошибку, вовремя не опубликовав штатное расписание аппарата. Об этом 29 августа написал бывший заместитель руководителя аппарата парламента Арсен Бабаян на своей странице в Facebook.

Политик считает, что новый список персонала и штатное расписание Национального собрания должны быть признаны недействительными. Нарушение связано с тем, что основная часть соответствующего правового акта опубликована 13 июля, а приложение со списками штата 27 августа. «Такого не может быть. Право напрочь отсутствует», — считает Бабаян.

Напомним, 26 августа спикер парламента Армении Арарат Мирзоян отменил свои распоряжения, согласно которым ранее были уволены начальники управления аппарата парламента республики. Инцидент был подхвачен местными СМИ, которые сообщили, что уволенные сотрудники аппарата были переведены в кадровый резерв.

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