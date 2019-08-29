Исламабад, , 10:07 — REGNUM

28 августа официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал выразил сожаление по поводу того, что Кабул «манипулирует фактами» стрельбы на афганско-пакистанской границе.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель пакистанского МИДа заявил, что Исламабад придерживается жесткого принципа: «никакой стрельбы на границе с Афганистаном». Мухаммад Фейсал ответил на заявления афганской стороны об обстреле со стороны Пакистана: «пакистанские военные только защищались от обстрела со стороны Афганистана, который вели террористы».

Как отметил Мухаммад Фейсал, ранее Пакистан передал в Кабул информацию о местоположении лагерей террористов в приграничной зоне и попросил афганскую сторону разместить войска в этих районах, чтобы взять их под контроль.