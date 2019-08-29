Исламабад, , 10:38 — REGNUM

28 августа министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед заявил, что полномасштабная война с Индией разразится в октябре — ноябре этого года.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, эксцентричный министр предсказал скорую войну с Индией в своем выступлении в Равалпинди (провинция Панджаб). В очередной раз назвав индийского премьер-министра Нарендру Моди «фашистом», пакистанский министр отметил, что «настало время для последней битвы за свободу Кашмира». «На этот раз война с Индией будет последней», — добавил Шейх Рашид Ахмед.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.