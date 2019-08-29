Копенгаген, , 10:24 — REGNUM

Высокопоставленные члены датской партии либерального толка Venstre разделились во мнениях по поводу дальнейшей судьбы руководства партии — об этом пишут датские СМИ. После совещания лидеров в Кристиансборге 28 августа один из депутатов Venstre Пребен Банг заявил, что бывший министр по защите окружающей среды Якоб Эллеманн-Йенсен пользуется широкой поддержкой в партии и сможет стать её лидером.

Ранее члены Venstre в регионе Центральная Ютландия призвали нынешних председателя и сопредседателя Ларса Лёкке Расмуссена и Кристиана Йенсена покинуть свои посты. Ветеран Venstre Клаус Йорт Фредериксен неоднократно заявлял о «низости» того, как Лёкке пытаются сместить с поста председателя. Мадс Фулэдэ, еще один высокопоставленный член партии, в свою очередь, никак не прокомментировал свое отношение к Эллеманн-Йенсену как к потенциальному председателю. Политик также не занял позиции по поводу того, стоит ли вообще руководству Venstre меняться — об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

Ларс Лёкке множество раз подтверждал намерение выставить свою кандидатуру на выборах председателя партии, которые будут проходить в рамках общенационального съезда Venstre. Кристиан Йенсен также заявил в начале августа о том, что будет пытаться сохранить за собой пост сопредседателя.

После окончания совещания в Кристиансборге ни у кого из участников не было желания сделать комментарий для СМИ.