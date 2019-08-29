Ханой, , 09:28 — REGNUM

По словам заместителя премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам, реорганизация государственных предприятий аграрной и лесной промышленности будет завершена к 2020 г. Реорганизация станет первой частью обширной программы по увеличению продуктивности в государственном секторе страны, сообщает вьетнамское издание Нянзан.

По сообщению заместителя министра лесной промышленности Вьетнама Ха Конг Туана, к августу 2019 г. было реорганизовано 160 государственных предприятий аграрной и лесной промышленности, что составляет 62,5% от общего числа предприятий в отрасли, которым необходима реорганизация. Оставшиеся предприятия пройдут через реорганизацию до конца 2019 г.

Реорганизация предприятий аграрной и лесной промышленности Вьетнама была запущена в 2014 г. резолюцией вьетнамского Политбюро. В ходе реорганизации предприятия подстраивают свою деятельность под нормы Закона о предприятиях Вьетнама. Делается это для повышения эффективности отрасли. В частности, в рамках реорганизации убыточным госпредприятиям будет позволено пройти процедуру банкротства.