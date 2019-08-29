Нью-Дели, , 10:30 — REGNUM

Лидер Индийского национального конгресса, главной оппозиционной партии Индии, Рахул Ганди высказался по поводу вопроса о принадлежности Кашмира.

«Я не согласен с правительством по многим вопросам. Но позвольте мне прояснить свою позицию: Кашмир — это внутренняя проблема Индии. Пакистан и любая другая иностранная держава не должна вмешиваться в решение этого вопроса», — заявил оппозиционный политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также высказался по поводу проблемы возросшего уровня насилия в этом регионе. «В Джамму и Кашмире повсюду насилие. Оно спровоцировано и поддерживается Пакистаном, который, как известно, является главным сторонником терроризма во всем мире», — отметил лидер Индийского национального конгресса.

«Позвольте мне еще раз напомнить, что почти все террористические организации существуют в Пакистане под политическим и военным покровительством. Пусть никто не сомневается, что Джамму, Кашмир и Ладакх были, являются и всегда будут неотъемлемой частью Индии», — отметил официальный представитель партии Рандип Сингх Сурджевала.