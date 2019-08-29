Мале, , 12:51 — REGNUM

Министр национального планирования и инфраструктуры Мальдивской республики Мухаммед Аслам заявил общественности, что правительство выполнить от 75% до 80% всех запланированных на 2019 года проектов.

При этом он отметил, что все правительственные учреждения работают над полным выполнением обещаний президента страны Ибрагима Модамеда Солиха.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», министр отметил, что всего правительством страны было запланировано множество проектов, в том числе связанных с развитием портов. «На 2019 год было запланировано 59 портовых проектов, по 19 проектам уже были заключены соглашения. Остальные будут объявлены в ближайшее время», — отметил он.

Мухаммед Аслам отметил, что приоритетными для правительства являются проекты с высокой стоимостью.